Morì imboccando contromano l' A22 indagati due carabinieri

Due carabinieri sono indagati in merito alla morte di Tobias Tappeiner, il 24enne deceduto a fine luglio in un incidente stradale causato da lui stesso per aver imboccato contromano l’autostrada A22. Lo rende noto la Procura di Bolzano.“Dall’analisi delle telecamere di sorveglianza dell’A22 di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: imboccando - contromano

Due carabinieri sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato in relazione all'incidente in cui, all'alba del 15 giugno, morì il tennista 24enne Tobias Tappeiner che aveva imboccato volontariamente contromano l'A22, scontrandosi poi con la vettura di una fa - facebook.com Vai su Facebook

Contromano in A22 a Bolzano, aveva tasso alcolemico di 1,69 - In relazione al grave incidente verificatosi lo scorso 15 giugno sulla autostrada del Brennero la Procura di Bolzano comunica che è pervenuto l'esito delle analisi dei liquidi biologici di Tobias ... Da ansa.it

Tobias Tappeiner aveva preso l'autostrada contromano: era ubriaco l’ex tennista che sfidò Sinner - L'ex promessa del tennis Tobias Tappeiner, (da giovane aveva sfidato l'attuale numero uno del mondo Jannik Sinner), quando causò l'incidente stradale, nel quale perse la vita, imboccando contromano ... Lo riporta corriere.it