Morì imboccando contromano l' A22 indagati due carabinieri

Due carabinieri sono indagati in merito alla morte di Tobias Tappeiner, il 24enne deceduto a fine luglio in un incidente stradale causato da lui stesso per aver imboccato contromano l’autostrada A22. Lo rende noto la Procura di Bolzano.“Dall’analisi delle telecamere di sorveglianza dell’A22 di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: imboccando - contromano

Morì imboccando contromano l'A22, indagati due carabinieri

Contromano sull'Autostrada A1 nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano. Un errore che poteva trasformarsi in una tragedia - facebook.com Vai su Facebook

Contromano in A22 a Bolzano, aveva tasso alcolemico di 1,69 - In relazione al grave incidente verificatosi lo scorso 15 giugno sulla autostrada del Brennero la Procura di Bolzano comunica che è pervenuto l'esito delle analisi dei liquidi biologici di Tobias ... Come scrive ansa.it

Tobias Tappeiner aveva preso l'autostrada contromano: era ubriaco l’ex tennista che sfidò Sinner - L'ex promessa del tennis Tobias Tappeiner, (da giovane aveva sfidato l'attuale numero uno del mondo Jannik Sinner), quando causò l'incidente stradale, nel quale perse la vita, imboccando contromano ... Secondo corriere.it