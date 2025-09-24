Morellino resa minore ma la qualità si preannuncia molto alta
In vigna si raccoglie, ma la sfida più grande si gioca nel saper raccontare il vino di domani. Inizia sotto i migliori auspici la vendemmia 2025 per il Sangiovese della costa toscana, cuore della produzione del Morellino di Scansano. Le prime raccolte, conferma il ’Consorzio di tutela’, parlano di uve sane, maturazioni regolari e un ottimo equilibrio tra zuccheri e componenti fenoliche, segno di una qualità che si preannuncia alta. Sul fronte quantitativo, invece, si registra un calo delle rese rispetto al 2024, ma anche questo viene letto positivamente in un momento di rallentamento dei consumi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
