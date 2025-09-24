Monza sprofonda la strada e i residenti restano senza acqua
La voragine apertasi sull'asfalto in via Mentana nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre sta comportando diversi disagi anche ai residenti in diversi quartieri della città, rimasti senza acqua. Secondo quanto precisato da Brianzacque, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato in città. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
