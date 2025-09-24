Monza si apre una voragine in mezzo alla strada | traffico in tilt

Il maltempo che sta colpendo la Brianza da lunedì 22 settembre, nelle ultime ore ha lasciato il segno anche sul fronte della viabilità. A Monza, in via Mentana si è aperta una profonda voragine che ha reso la strada impraticabile e pericolosa al transito. Nel tratto stava transitando un autobus. 🔗 Leggi su Monzatoday.it