Monza si apre una voragine in mezzo alla strada | traffico in tilt

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo che sta colpendo la Brianza da lunedì 22 settembre, nelle ultime ore ha lasciato il segno anche sul fronte della viabilità. A Monza, in via Mentana si è aperta una profonda voragine che ha reso la strada impraticabile e pericolosa al transito. Nel tratto stava transitando un autobus. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monza - apre

GOLF. Il Tour Challenge apre le danze al Parco di Monza, trionfa Francesco Bellazzi

Quando apre la nuova laguna blu a Monza

Apre (non lontano da Monza) il mega luna park con oltre 50 giostre gratis la prima ora e con l'autoscontro

Monza, si apre una voragine in mezzo alla strada: traffico in tilt; Monza, si apre una voragine sull’asfalto in via Mentana; Monza, voragine aperta in viale Sicilia: “Tutto a posto entro fine settimana”.

monza apre voragine mezzoMonza, si apre una voragine sull’asfalto in via Mentana - È quanto accaduto alle ore 17 circa a Monza, in via Mentana, dove un cedimento stradale ha reso la via impraticabile e ... Scrive mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Apre Voragine Mezzo