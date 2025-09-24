Monza si apre una voragine in mezzo alla strada | traffico chiuso

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande voragine si è aperta in strada, a Monza. Il maltempo che sta colpendo la Brianza da lunedì 22 settembre, nelle ultime ore ha lasciato il segno anche sul fronte della viabilità. A Monza, in via Mentana, si è verificato un cedimento stradale di grosse dimensioni con una buca che ha reso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monza - apre

GOLF. Il Tour Challenge apre le danze al Parco di Monza, trionfa Francesco Bellazzi

Quando apre la nuova laguna blu a Monza

Apre (non lontano da Monza) il mega luna park con oltre 50 giostre gratis la prima ora e con l'autoscontro

Monza, si apre una voragine in mezzo alla strada: traffico chiuso; Monza, si apre una voragine sull’asfalto in via Mentana; Si apre una voragine nella strada mentre passa un pullman: paura a Monza.

monza apre voragine mezzoMonza, si apre una voragine sull’asfalto in via Mentana - È quanto accaduto alle ore 17 circa a Monza, in via Mentana, dove un cedimento stradale ha reso la via impraticabile e ... Da mbnews.it

monza apre voragine mezzoTorna la pioggia, e in via Mentana a Monza si apre una voragine mentre passa un pullman - È successo nel pomeriggio mentre transitava un bus extraurbano delle Autoguidovie. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Monza Apre Voragine Mezzo