La Monza-Saronno è ancora impraticabile nel tratto di Bovisio e il traffico deviato in città sta creando ancora più difficoltà alla viabilità locale messa in ginocchio dalla pioggia. Sotto pressione la zona di via Matteotti. La polizia locale ha posato i cartelli per indicare un percorso alternativo e cercare di ridurre il disagio. Il sindaco Giovanni Sartori ha attivato la procedura di somma urgenza per consentire gli interventi necessari. "Ora la necessità è fronteggiare l’emergenza, poi siamo qui per vedere tutti insieme come superare i danni subiti per ritornare al più presto alla normalità", dice Sartori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza-Saronno bloccata: "È ancora un fiume"

