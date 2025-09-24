Monza-Saronno allagata | la riapertura è sempre più vicina

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La protezione civile di Varedo, con il supporto dei volontari di Mazzano, da Brescia, è al lavoro per accelerare lo svuotamento della Monza-Saronno, che si è allagata nel corso di lunedì 22 settembre, a causa delle forti precipitazioni e per l’esondazione del Seveso. Monza-Saronno dopo il grande. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monza - saronno

Elicottero a Solaro, grave incidente sulla Saronno-Monza

Elicottero a Solaro, grave incidente sulla Saronno-Monza, traffico deviato

Incidente a Limbiate sulla Saronno-Monza, tre feriti

Monza-Saronno allagata: idrovore e tecnici al lavoro tutta notte per svuotarla; Monza-Saronno dopo il grande nubifragio: strada chiusa e mezzi sott'acqua; Brianza ovest alluvioni e caos, Monza-Saronno un fiume di fango.

monza saronno allagata riaperturaMonza-Saronno bloccata: "È ancora un fiume" - Saronno è ancora impraticabile nel tratto di Bovisio e il traffico deviato in città sta creando ancora più ... msn.com scrive

monza saronno allagata riaperturaSaronno-Monza chiusa a Limbiate per il sottopasso allagato, code sulla Comasina - Monza è ancora chiusa a Limbiate, nel tratto del sottopasso della Nazionale dei Giovi. Come scrive ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Monza Saronno Allagata Riapertura