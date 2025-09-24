Montoro chiuse le indagini sul tentato omicidio di una donna trans

A Montoro, la Procura di Avellino ha chiuso le indagini nei confronti di un uomo di 46 anni. L’accusa è di tentato omicidio. La persona offesa è una donna trans di origini brasiliane, 36 anni, colpita con un fendente alla schiena durante una lite all’interno dell’abitazione dell’indagato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it