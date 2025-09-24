Montoro chiuse le indagini sul tentato omicidio di una donna trans
A Montoro, la Procura di Avellino ha chiuso le indagini nei confronti di un uomo di 46 anni. L’accusa è di tentato omicidio. La persona offesa è una donna trans di origini brasiliane, 36 anni, colpita con un fendente alla schiena durante una lite all’interno dell’abitazione dell’indagato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: montoro - chiuse
Montoro, l' allerta meteo ha fermato la processione in onore di San Nicola da Tolentino partono del comune. E sempre a causa del meteo scuole chiuse domani 11 settembre. - facebook.com Vai su Facebook
Montoro, chiuse le indagini sul tentato omicidio di una donna trans; Montoro, tentato omicidio di trans: chiuse le indagini dal pm Annecchini.
Montoro, tentato omicidio di trans: chiuse le indagini dal pm Annecchini. Il 46enne verso il rinvio a giudizio - Ha ferito una trans di orgini brasiliane a marzo scorso: chiuse le indagini per il 46enne di Montoro finito agli arresti domiciliari. corriereirpinia.it scrive
Montoro, tentato omicidio di trans: chiuse le indagini dal pm Annecchini - L’indagato, assistito dal penalista Massimiliano Russo, è un incensurato della frazione Torchiati che venne tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Solofra dopo la violenta lite al ... Come scrive msn.com