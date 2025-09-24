Monti Dauni ' spaccati' sul progetto del Parco dei Monti Dauni | cacciatori e agricoltori dicono ' No'

Foggiatoday.it | 24 set 2025

Cresce la protesta contro il progetto di istituzione del Parco dei Monti Dauni. Dopo il convegno di Biccari, che ha rilanciato l’ipotesi di una vasta area protetta, non sono soltanto i cacciatori a dire ‘No’: anche molti agricoltori del territorio si dicono pronti alla mobilitazione. Insieme. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

