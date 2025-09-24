Calhanoglu calciatore straordinario. Sul derby di Roma”. Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, ha parlato a Radio Anch’io Sport di Calhanoglu, della lotta scudetto e di Yildiz della Juve. Le parole: DERBY DI ROMA – Come tutti i derby è stata una partita bloccata, risolta poi da un episodio. Sono particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini. L’ho avuto nei ragazzini della Roma quando ho iniziato ad allenare: è un ragazzo eccezionale e tifoso della Roma. Talvolta è criticato ma è uno di quei centrocampisti che ha nel dna il gol. Il secondo tempo è stato sofferto, ma la Roma è in costruzione con le idee del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Montella svela: “Yildiz? Simile a Del Piero”