Tempo di lettura: < 1 minuto Montecorvino Rovella si prepara a vivere un momento di profonda partecipazione collettiva. Questa sera, alle ore 19.30, si terrà una fiaccolata in memoria di Tina Sgarbini, a un mese dalla sua tragica scomparsa. La partenza è prevista dal piazzale antistante il Duomo di San Pietro, con arrivo in piazza Beato Giovanni da Montecorvino. L’iniziativa vuole essere un gesto di vicinanza alla famiglia di Tina, in particolare ai suoi tre figli, e al tempo stesso un’occasione di riflessione e testimonianza della comunità contro ogni forma di violenza di genere. La cittadinanza è invitata a prendere parte al corteo, che rappresenta un segno concreto di solidarietà, di ricordo e di sostegno a tutte le donne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Montecorvino Rovella, fiaccolata in memoria di Tina Sgarbini