Montecitorio question time con la ministra Bernini
ROMA – Si svolgerà oggi, 24 settembre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a salvaguardare l’università quale sede di libero confronto delle idee, anche al fine di prevenire episodi di violenza come quello verificatosi recentemente presso l’Università di Pisa (Marattin – Misto); sulle iniziative volte a favorire in ambito universitario il massimo confronto tra le opinioni e il principio del contraddittorio, anche in relazione ai recenti eventi occorsi presso l’Università di Pisa (Ziello – Lega); sull’obiettivo del Pnrr in materia di alloggi per gli studenti universitari (Tassinari – FI-PPE); sulla proposta della Commissione europea di sospendere parzialmente la partecipazione di Israele al programma di ricerca Horizon Europe (Piccolotti – AVS). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
