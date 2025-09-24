Montecitorio question time con i ministri Lollobrigida e Foti
ROMA – Si svolgerà oggi, 24 settembre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponderà a interrogazioni sulle ulteriori iniziative per promuovere e sostenere la filiera del riso (Bignami – FDI); sulle ulteriori iniziative per una politica agricola comune che preservi un’adeguata strategia di investimento (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP). Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, risponderà a interrogazioni sull’attivazione della clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita per le spese per la difesa, nonché di eventuali forme di coordinamento con gli altri Paesi membri al fine di migliorare la capacità difensiva dell’Ue (Rosato – AZ-PER-RE); sulle iniziative per accelerare la spesa dei fondi del Pnrr al fine di garantire la piena e tempestiva realizzazione dei progetti (Scerra – M5S); sulla nuova revisione del Pnrr e al completamento, entro il 2026, di tutti gli interventi previsti (De Luca – PD-IDP); sui ritardi nella realizzazione dei progetti contemplati nella missione 6 «Salute» del Pnrr (Boschi – IV-C-RE). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
