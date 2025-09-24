Monte Pellegrino al via la messa in sicurezza delle pareti rocciose di via Pietro Bonanno

Al via i lavori di manutenzione degli interventi di salvaguardia delle pareti rocciose lungo la via Bonanno, uno degli assi viari più significativi della città, che collega il centro urbano al Santuario di Santa Rosalia, meta di migliaia di fedeli e turisti ogni anno.

Passeggiata al chiaro di luna a Monte Pellegrino

Camper in fiamme alle falde di Monte Pellegrino, il rogo si è propagato al bosco: vigili del fuoco e forestale in azione

Monte Pellegrino, passeggiata al chiaro di luna e cena al sacco con vista

INVITO ALLA PREGHIERA PER LA PACE. NB: Oggi, lunedì, sul Monte Pellegrino (Palermo), si può salire anche con i mezzi propri. Il Santuario chiude alle ore 22.00 in questo mese di settembre.

Monte Pellegrino, giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà curano le aree riforestate dopo gli incendi

Monte Pellegrino, al via la messa in sicurezza delle pareti rocciose di via Pietro Bonanno; Monte Pellegrino, messa in sicurezza della Panoramica; Monte Pellegrino, bando da 1,6 milioni per mettere in sicurezza la Panoramica.

Crollo a Monte Pellegrino, da giugno il via ai lavori sul lato Nord - Chi era in casa, ieri 19 maggio, in alcune ville ai piedi di Monte Pellegrino, a Palermo, è subito corso a vedere che cosa stesse succedendo di fronte a un forte boato.