Montalbano domina gli ascolti mentre buongiorno mamma cresce nel confronto del 23 settembre 2025
andamento degli ascolti televisivi del 23 settembre 2025: trionfo di montalbano e conferme per i programmi più seguiti. Il panorama televisivo del 23 settembre 2025 si è distinto per risultati significativi, con alcune produzioni che hanno consolidato la loro posizione di leadership. La serata ha visto prevalere le repliche di Montalbano, un classico intramontabile della fiction italiana, che ha conquistato una larga fetta di pubblico, mentre altri programmi hanno mantenuto quote stabili o registrato lievi variazioni. Si evidenzia inoltre come alcuni format tradizionali continuino a riscuotere grande interesse, confermando le preferenze degli spettatori italiani. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
