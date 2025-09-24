Monster Hunter Wilds annunciata la data di uscita del Title Update 3 ecco Omega Planetes e due Job da FF14

Capcom ha annunciato ufficialmente che il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 29 settembre 2025 come aggiornamento gratuito. Il contenuto principale è la collaborazione con Final Fantasy XIV Online, che porta nel mondo dei cacciatori l’imponente Omega Planetes, mostro robotico capace di attacchi laser, bombardamenti e di evocare minion. La caccia, disponibile per i giocatori con rango cacciatore 41 o superiore e con la missione principale “What Lies Ahead” completata, include anche meccaniche particolari: tra queste, la possibilità di generare una barriera difensiva sconfiggendo il clone di Nerscylla evocato da Omega. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds ha una data di uscita, arrivano Omega Planetes e due Job da FF14 - Capcom ha svelato tutte le novità del Title Update 3 di Monster Hunter Wilds, che include la collaborazione speciale con Final Fantasy 14 e nuovi contenuti. Secondo multiplayer.it

