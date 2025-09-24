Monster Hunter Stories 3 | Twisted Reflection si mostra in un nuovo trailer al TGS 2025

Al Tokyo Game Show 2025, Capcom ha presentato un trailer esteso di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, offrendo un approfondimento sulla storia e sui protagonisti del nuovo capitolo. La trama prende il via dalla nascita di due Rathalos gemelli, evento raro e destabilizzante che ha generato tensioni tra regni rivali e che, secoli dopo, torna a sconvolgere l’equilibrio quando i mostri riaffiorano nel mondo. Il video ha inoltre introdotto alcuni dei personaggi principali che guideranno il racconto, promettendo un intreccio narrativo ricco e coinvolgente, oltre a un potente nemico che emerge dalle misteriose terre interdette. 🔗 Leggi su Game-experience.it

