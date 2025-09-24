Monster Hunter Stories 3 | Twisted Reflection si mostra in un nuovo trailer al TGS 2025
Al Tokyo Game Show 2025, Capcom ha presentato un trailer esteso di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, offrendo un approfondimento sulla storia e sui protagonisti del nuovo capitolo. La trama prende il via dalla nascita di due Rathalos gemelli, evento raro e destabilizzante che ha generato tensioni tra regni rivali e che, secoli dopo, torna a sconvolgere l’equilibrio quando i mostri riaffiorano nel mondo. Il video ha inoltre introdotto alcuni dei personaggi principali che guideranno il racconto, promettendo un intreccio narrativo ricco e coinvolgente, oltre a un potente nemico che emerge dalle misteriose terre interdette. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: monster - hunter
Monster Hunter Wilds, l’Uth Duna ed il Rey Dau Arci-Temprati diventeranno permanenti
Aggiornamento di capcom confonde lo stato di monster hunter wilds
Mostri indimenticabili che possono salvare il prossimo aggiornamento di monster hunter wilds
La Hiya Toys annuncia di aver iniziato lo sviluppo del primo modello della linea 1/12 Exquisite Basic Series dal videogioco "Monster Hunter World" della Capcom, promettendo presto nuovi aggiornamenti. #MHW #MonsterHunterWorld #Capcom #actionfigure - facebook.com Vai su Facebook
Guardali nascere, fai amicizia e stringi legami con loro! Salva il mondo dei Monsties in Monster Hunter 3: Twisted Reflection, che spiccherà il volo su #NintendoSwitch2 il 13 marzo. - X Vai su X
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è stato mostrato con un trailer esteso al TGS 2025; Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection si mostra in un nuovo trailer al TGS 2025; Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection: ultime info al Capcom Online Program.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è stato mostrato con un trailer esteso al TGS 2025 - Durante l'evento Capcom per il Tokyo Game Show 2025 è stato mostrato un trailer esteso di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Lo riporta multiplayer.it
Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection: ultime info al Capcom Online Program - Durante il Capcom Online Program del Tokyo Game Show 2025, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection si è mostrato con nuovi dettagli. Segnala vgmag.it