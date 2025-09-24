Monologhi della vagina a scuola, e scoppia la polemica.

La messa in scena dei Monologhi della vagina in un Liceo di Torino ha acceso uno scontro che travalica l’ambito teatrale. Lo spettacolo, previsto per il 2 ottobre e inserito nel cartellone del festival Teatro e Scienze, ha attirato l’attenzione dell’associazione Pro Vita & Famiglia, che ha formalmente protestato contro l’iniziativa con una pec indirizzata al dirigente scolastico, e inviata per conoscenza anche all’Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell’Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it