Monitoraggi sul Viadotto dell’Indiano da giovedì sera restringimento di carreggiata in direzione aeroporto

Firenzetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vanno avanti i monitoraggi programmati sul Viadotto dellIndiano. E dopo l’indagine sugli stralli in direzione Scandicci, terminata in anticipo, adesso è la volta degli stralli in direzione aeroporto. Dalle 21 di giovedì 25 alle 6 di venerdì 26 settembre, sarà chiusa la corsia di sorpasso in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

