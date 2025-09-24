Monili rubati per 1,65 milioni di euro in attesa di essere restituiti

Padovaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato definito il sequestro più importante degli ultimi anni nella lotta al riciclaggio e alla ricettazione di oro rubato. Adesso chi piange i propri averi attraverso un "click" può rintracciare gli oggetti che gli sono sati trafugati e tornarne in possesso. Nell'ambito dell’attività. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monili - rubati

Truffata anziana in casa. Rubati soldi e monili d’oro

Beccati con i monili d'oro e soldi rubati a due anziani

Ladri in casa di un'anziana pensionata: rubati tutti i monili d'oro della donna

Gioielli rubati per 1,65 milioni di euro, maxi sequestro a Padova: le foto dei beni sequestrati; Usa: un anno di carcere per dirigente Tiffany che rubo' gioielli per 2,1 mln | .it.

monili rubati 165 milioniGioielli rubati (per 1,6 milioni di euro) per farne lingotti, l'Arma pubblica le foto per trovare i proprietari. Ecco come riaverli - Essere derubati è traumatico, ma riuscire dopo il furto a recuperare i propri oggetti cari può aiutare a superare lo choc. Come scrive msn.com

Monili sacri rubati a Levate, la Polizia li trova per strada a Milano: riconsegnati - Il pomeriggio di domenica 24 agosto scorso, poliziotti del Commissariato Greco Turro sono intervenuti in via Ettore Majorana angolo via Graziano Imperatore, in quanto un passante aveva segnalato la ... Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Monili Rubati 165 Milioni