Sempre più infallibile l’arciera montegiorgese Monia Fagiani, che dopo due bellissime esperienze europee in cui ha vestito la maglia della nazionale azzurra, appena tornata alle competizioni nazionali conquista il titolo italiano nella sua categoria. Lo scorso fine settimana Monia Fagiani a partecipato a Bevagna, presso i boschi del camping ‘Pian di Boccio’ alla prova del Campionati italiano individuale di tiro con l’arco da caccia Fidasc. La gara che ha visto la partecipazione di circa 250 arcieri provenienti da tutta Italia, si è svolta in due giorni su altrettanti percorsi in cui ogni singolo tiratore ha lanciato 52 frecce nel percorso ‘Hunter’ sulla distanza di 7-30 metri; e successivamente sul percorso da caccia distanza fino ad un massimo di 50 metri con 42 frecce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monia Fagiani conquista il tricolore