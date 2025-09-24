Moni Ovadia | Proposta di Meloni sullo Stato di Palestina? Non mi convince bisogna riconoscerlo senza se e senza ma
“ La proposta del presidente Meloni non mi convince perché quello che fanno i palestinesi lo devono decidere i palestinesi”. Moni Ovadia, al termine dell’assemblea pubblica indetta dalla rete ‘No Bavaglio’, all’indomani delle manifestazioni in favore della Palestina, commenta così la decisione della maggioranza di una mozione per riconoscere la Palestina, ma a patto di escludere Hamas dal governo di Gaza. “La storia del terrorismo mi sembra il trucchetto per non andare avanti. Certo che gli ostaggi devono essere liberati, ma si riconosca lo Stato di Palestina senza se e senza ma, facendo sanzioni ad Israele affinché si ritiri da tutte le terre non sue, altrimenti sono solo chiacchiere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
