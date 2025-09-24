Pragmatic Play lancia un nuovo game show ispirato alla ruota della fortuna. Si chiama Money Time ed è un gioco dal vivo che farà breccia nei maggiori casino online. Scopri il suo funzionamento e tutti i premi in palio: nel giro base e nei 4 round bonus previsti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Money Time game show: la nuova ruota della fortuna di Pragmatic Play