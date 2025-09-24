Mondiali volley maschile 2025 Italia in semifinale | Belgio piegato 3-0
Una ottima Italia si qualifica per le semifinali dei Mondiali di volley maschile 2025, in corso nelle Filippine. Nei quarti di finale gli Azzurri di Fefè De Giorgi hanno battuto con un netto 3-0 il Belgio con parziali di 25-13, 25-18 e 25-18. Una rivincita dopo la sconfitta subita nella prima fase dagli stessi belgi. In semifinale l’Italia, campione del Mondo in carica, attende ora la vincente dell’altro quarto di finale tra la Polonia e la Turchia. Per l’Italia si tratta della settima volta nella sua gloriosa storia tra le prime quattro al mondo. La partita: Italia-Belgio 3-0. De Giorgi ha scelto la stessa formazione degli ultimi match con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Gargiulo e Russo al centro con Balaso libero. 🔗 Leggi su Lapresse.it
