Concentrati, quadrati, spietati. A tratti anche molto spettacolari. Gli azzurri del volley sembrano un’altra squadra rispetto a pochi giorni fa: l’ Italia così domina il Belgio, che ci aveva battuto nei gironi, e si prende la semifinale dei Mondiali 2025 in corso nelle Filippine. Non c’è stata partita: 25-13, 25-18, 25-X i tre parziali che riassumono un netto tre a zero per la Nazionale del ct Fefè De Giorgi. “Non dobbiamo vederla come una rivincita”, aveva detto alla vigilia. L’impressione invece è che Giannelli e compagni un po’ abbiano voluto vendicare la sconfitta subito nei gironi. Ben venga, se questa rabbia e determinazione accompagnerà gli azzurri anche nella semifinale, quando di fronte ci sarà una tra Polonia e Turchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali volley, l’Italia domina il Belgio: è in semifinale