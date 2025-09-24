Mondiali volley 2025 | Italia travolgente 3-0 al Belgio e semifinale conquistata

Un’Italia semplicemente perfetta. Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno battuto il Belgio con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) e conquistano la semifinale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 nelle Filippine. Una vittoria che profuma di rivincita dopo la sconfitta subita nel girone, ma che soprattutto certifica la straordinaria forza di un gruppo capace di dominare con tecnica, carattere e continuità. Indice. Italia-Belgio, Mondiali volley 2025: la partita della rivincita Primo set dominato. Orchestra azzurra nel secondo set. Il Belgio ci prova, ma l’Italia chiude 3-0.. Italia-Belgio, Mondiali volley 2025: Italvolley in semifinale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Mondiali volley 2025: Italia travolgente, 3-0 al Belgio e semifinale conquistata

In questa notizia si parla di: mondiali - volley

