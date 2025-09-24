Mondiali Para-Archery doppia finale per l’Italia nei mixed team

Mijno-Travisani volano all’oro nel ricurvo contro la Mongolia, Pellizzari-Tonon in corsa per il bronzo W1 contro la Corea del Sud. Eliminati nei quarti Sarti-Cancelli nel compound. Seconda giornata di gare e subito grandi soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali di Para-Archery in corso a Gwangju (Corea del Sud). I mixed team azzurri mantengono le attese: Elisabetta Mijno e Stefano Travisani conquistano la finale per l’oro nel ricurvo, mentre Asia Pellizzari e Paolo Tonon centrano la sfida per il bronzo nel W1. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it