Mondiali pallavolo Italia batte Belgio e va in semifinale

Periodicodaily.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'Italvolley maschile supera in tre set il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali in corso nelle Filippine e vola in semifinale sabato contro la vincente tra Polonia e Turchia, in campo oggi alle 14 italiane. I ragazzi di De Giorgi si prendono la rivincita dopo la sconfitta contro i Red Dragons nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - pallavolo

Mondiali di Pallavolo 2025, Italia-Slovacchia: dove vederlo in tv, in chiaro, e in streaming

Due giocatrici del Vietnam femminile di pallavolo sospese dopo il test di genere: caos ai Mondiali U21

Mondiali Pallavolo U21 femminili: Italia in finale battendo il Brasile

Pallavolo maschile · L'Italia supera il Belgio a vola in semifinale ai Mondiali 2025!; Italia in semifinale, Belgio battuto 3-0; Mondiali pallavolo, Italia batte Belgio e va in semifinale.

mondiali pallavolo italia batteL’Italia maschile di pallavolo è in semifinale ai Mondiali - 18) e si è qualificata per le semifinali dei Mondiali, dove affronterà la vincente di Polonia- Come scrive ilpost.it

mondiali pallavolo italia batteOk Italia-Belgio ai Mondiali di volley, ma come si veste sulla Rai Matteo Piano, commentatore ed ex giocatore di pallavolo? - Ma a colpire, oltre a quelle degli azzurri in campo, è stata la “schiacciata” in fatto di look del commentatore ed ex giocatore ... Si legge su mowmag.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Pallavolo Italia Batte