Mondiali pallavolo Italia batte Belgio e va in semifinale

(Adnkronos) – L'Italvolley maschile supera in tre set il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali in corso nelle Filippine e vola in semifinale sabato contro la vincente tra Polonia e Turchia, in campo oggi alle 14 italiane. I ragazzi di De Giorgi si prendono la rivincita dopo la sconfitta contro i Red Dragons nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il cammino dell'Italia ai mondiali di pallavolo in corso nelle Filippine passa di nuovo per il Belgio: la nazionale di Fefè de Giorgi si ritroverà di fronte quella allenata dall'italiano Emanuele Zanini per conquistare l'accesso alle semifinali.

