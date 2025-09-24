Mondiali l' Italvolley maschile è in semifinale Belgio travolto 3-0

AGI - L' Italia  della  pallavolo maschile  per la settima volta nella sua storia chiuderà il  Campionato mondiale  (prima edizione nel 1949) tra le prime quattro. Con il netto successo sul  Belgio, un  3 a 0  che non ha lasciato spazio agli avversari, chiara supremazia degli  azzurri  del ct  Ferdinando 'Fefè' De Giorgi  sul parquet della ' SM Mall of Asia Arena ' di  Pasay  nell'area metropolitana di  Manila  nelle  Filippine, l' Italia  disputerà prima la  semifinale  e poi, in base al risultato, la  finale  per il  titolo mondiale  o la partita che assegnerà la  medaglia di bronzo. Gli azzurri sono i  campioni in carica. 🔗 Leggi su Agi.it

