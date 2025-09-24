Mondiali l' Italvolley maschile è in semifinale Belgio travolto 3-0

AGI - L' Italia della pallavolo maschile per la settima volta nella sua storia chiuderà il Campionato mondiale (prima edizione nel 1949) tra le prime quattro. Con il netto successo sul Belgio, un 3 a 0 che non ha lasciato spazio agli avversari, chiara supremazia degli azzurri del ct Ferdinando 'Fefè' De Giorgi sul parquet della ' SM Mall of Asia Arena ' di Pasay nell'area metropolitana di Manila nelle Filippine, l' Italia disputerà prima la semifinale e poi, in base al risultato, la finale per il titolo mondiale o la partita che assegnerà la medaglia di bronzo. Gli azzurri sono i campioni in carica. 🔗 Leggi su Agi.it

