Mondiali di volley sarà ancora Italia–Polonia | in palio la finale iridata

Dopo il 3-0 dei polacchi sulla Turchia, gli azzurri ritrovano i grandi rivali europei. Negli ultimi tre anni una sfida continua tra finali e partite decisive. L'Italia conosce il suo prossimo avversario: sarà la Polonia a contendere agli azzurri l'accesso alla finale dei Campionati del Mondo di volley. La squadra di Nikola Grbic ha dominato la Turchia con un netto 3-0 (25-15, 25-22, 25-19), guadagnandosi la semifinale contro gli uomini di Ferdinando De Giorgi.