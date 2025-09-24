Mondiali di volley sarà ancora Italia–Polonia | in palio la finale iridata

Dopo il 3-0 dei polacchi sulla Turchia, gli azzurri ritrovano i grandi rivali europei. Negli ultimi tre anni una sfida continua tra finali e partite decisive. L’Italia conosce il suo prossimo avversario: sarà la Polonia a contendere agli azzurri l’accesso alla finale dei Campionati del Mondo di volley. La squadra di Nikola Grbic ha dominato la Turchia con un netto 3-0 (25-15, 25-22, 25-19), guadagnandosi la semifinale contro gli uomini di Ferdinando De Giorgi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

