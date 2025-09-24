Mondiali di Volley Maschile 2025 un’Italia travolgente batte il Belgio | arriva la semifinale

E' una super Italia quella che ha battuto il Belgio ai quarti di finale, ai Mondiali di Volley Maschile, in svolgimento nelle Filippine. Gli Azzurri di Coach De Giorgi hanno superato gli avversari con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) in una partita senza storia, giocata ad alta intensità e grande carattere. Arriva allora la semifinale per i detentori tricolori del titolo. Il 27 settembre la partita in programma con la Polonia oppure la Turchia.

