Mondiali di volley Italia travolgente | 3-0 al Belgio e semifinale conquistata
Gli azzurri di De Giorgi dominano i quarti e aspettano la vincente di Polonia-Turchia. Show di Russo a muro, Bottolo in crescita costante. La nazionale maschile di volley vola in semifinale ai Mondiali di Manila. Ai quarti, la squadra di Ferdinando De Giorgi travolge il Belgio con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18), riscattando la sofferta gara della fase a gironi e mostrando tutto il suo valore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
