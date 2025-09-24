Mondiali di Volley Italia in semifinale | Belgio battuto 3-0

L’ Italvolley è in semifinale ai Mondiali 2025. A Manila, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno dato prova di grande solidità vincendo nettamente il difficile quarto contro il Belgio, capace di imporsi al tiebreak nell’ultimo precedente disputato durante la fase a gironi. In un match mai in discussione, gli azzurri hanno giocato una partita praticamente perfetta chiudendo con il punteggio netto di 25-13, 25-18, 25-18 in poco più di un’ora e mezza. Sugli scudi la prestazione del palleggiatore Simone Giannelli, capitano della squadra e Mvp dell’incontro. Sabato 27 settembre la Nazionale affronterà una fra Polonia, avversaria della finale 2022, e la Turchia – in campo alle 14 italiane – nel penultimo atto del torneo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

