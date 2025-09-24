Mondiali di Pallavolo | Italia ‘schianta’ il Belgio e approda in semifinale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rivincita per l’Italvolley maschile. L’ Italia maschile di pallavolo conquista un posto in semifinale dei Mondiali 2025, battendo il Belgio con un netto 3-0 nei quarti di finale. La partita si è disputata oggi, 24 settembre, nelle Filippine. Questa vittoria rappresenta una rivincita importante per gli azzurri, che nella fase a gironi avevano subito una sconfitta al tie-break contro i Red Dragons belgi (3-2). Risultato e prossima sfida. L’Italia ha dominato il match con i parziali di 25-13, 25-18, 25-18, mostrando grande solidità e concentrazione. Ora gli azzurri affronteranno in semifinale la vincente della sfida tra Polonia e Turchia, in programma oggi alle 14 italiane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

