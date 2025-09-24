Mondiali di nuoto paralimpico | Federico Bicelli non si ferma Argento nei 100 dorso

Brescia, 24 settembre 2025 – Seconda medaglia per il bresciano Federico Bicelli ai Campionati del Mondo di nuoto paralimpico. Il ventiseienne atleta di Borgosatollo, dopo aver vinto l’oro nei 400 stile libero, ha letteralmente sfiorato uno splendido bis nella finale dei 100 dorso, dove ha conquistato comunque una prestigiosa medaglia d’argento. La “fame di medaglie” di Bicelli non è però affatto appagata e, prima della conclusione della rassegna iridata che si sta svolgendo a Singapore, il portacolori azzurro ha ancora tre possibilità di impreziosire ulteriormente il suo medagliere personale, visto che domani, giovedì 25 settembre, parteciperà alla finale dei 50 delfino, venerdì a quella dei 50 stile libero e sabato concluderà con quella dei 100 stile libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

