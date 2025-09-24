Mondiali di Nuoto Paralimpico Barlaam brilla d’oro nei 100 farfalla S9 Argento per Bettella nei 100 dorso

Singapore – La terza giornata di gare all’Aquatic Centre di Singapore si apre con due finali mozzafiato che portano all’Italia un altro argento e un bronzo. Il sipario viene aperto da Francesco Bettella che si laurea vice campione del mondo. L’azzurro padovano conquista una strepitosa medaglia d’argento nella finale diretta dei 100 dorso S1 grazie al crono di 2’39”58. L’atleta appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro e della Civitas e sport Education ha saputo costruire e rivoluzionare una gara con una precisione certosina – che solo un ingegnere può avere – risalendo dalla quarta posizione di metà gara alla seconda. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto

