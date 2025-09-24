Mondiali di Nuoto Paralimpico Barlaam brilla d’oro nei 100 farfalla S9 Argento per Bettella nei 100 dorso
Singapore – La terza giornata di gare all’Aquatic Centre di Singapore si apre con due finali mozzafiato che portano all’Italia un altro argento e un bronzo. Il sipario viene aperto da Francesco Bettella che si laurea vice campione del mondo. L’azzurro padovano conquista una strepitosa medaglia d’argento nella finale diretta dei 100 dorso S1 grazie al crono di 2’39”58. L’atleta appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro e della Civitas e sport Education ha saputo costruire e rivoluzionare una gara con una precisione certosina – che solo un ingegnere può avere – risalendo dalla quarta posizione di metà gara alla seconda. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto
Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile”
Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara
Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore
#NUOTO Italia con due argenti al termine del day-1 dei Mondiali di vasca corta: Razzetti e la 4x100 sl uomini le certezze. Il racconto di una giornata ricca di record del mondo - facebook.com Vai su Facebook
Ai Mondiali di nuoto paralimpico di Singapore 2025 oro per Simone Barlaam, argento per Francesco Bettella, Alberto Amodeo, Carlotta Gilli, bronzo per Angela Procida - X Vai su X
Nuoto paralimpico: ancora medaglie per l’Italia paralimpica ai Mondiali di Singapore. Barlaam d’oro nei 100 farfalla; Nuoto, Simone Barlaam in trionfo ai Mondiali paralimpici. Altre cinque medaglie per l’Italia; Mondiali Paralimpici di Nuoto 2025 - Oro di Simone Barlaam nei 100m farfalla S9 - Video.
Nuoto, Simone Barlaam in trionfo ai Mondiali paralimpici. Altre cinque medaglie per l’Italia - Bilancio ampiamente positivo per i colori azzurri anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di nuoto paralimpico, andata in scena ieri a ... Come scrive oasport.it
Nuoto paralimpico: ancora medaglie per l’Italia paralimpica ai Mondiali di Singapore. Barlaam d’oro nei 100 farfalla - Il protagonista assoluto è Simone Barlaam, che si impone con autorità nei 100 farfalla S9. Riporta agensir.it