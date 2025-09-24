Mondiali di ciclismo Pellizzari ko per la febbre
Giulio Pellizzari non partirà oggi per l’Africa dove domenica avrebbe dovuto gareggiare con la nazionale azzurra ai Mondiali in corso in Ruanda. Il 21enne camerte della Red Bull-Bora-Hansgrohe per un attacco influenzale non potrà fare parte della squadra azzurra avendo accusato una forte febbre negli ultimi giorni: per l’Italia non è una perdita di poco conto. Pellizzari si è fatto valere di recente anche alla Vuelta dove ha chiuso al sesto posto e ha vinto anche una tappa, ma in generale ha mostrato dei continui progressi. Un colpo di sfortuna per il giovane perché gli addetti ai lavori lo avevano indicato come uno dei possibili protagonisti della gara di domenica considerando che ha le qualità tecniche e le doti atletiche per lasciare il segno in questa edizione iridata il cui tracciato ben si sposa alle sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
