Mondiali di ciclismo oggi in TV dove vedere la cronometro a squadre miste | orari percorso e favoriti

24 set 2025

La cronometro a squadre a staffetta mista di oggi, 24 settembre, chiude la prima parte dei Mondiali di ciclismo 2025. Partenza alle 12:30, la selezione italiana a caccia di medaglia. Diretta tv in chiaro e gratis sui canali della Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

