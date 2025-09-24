Mondiali di ciclismo crono juniores | Capello sesto in Ruanda miglior risultato azzurro di sempre

Nella prova maschile Roberto Capello centra un prestigioso 6° posto, Agostinacchio chiude 9°. Tra le donne buone prove di Pegolo (14ª) e De Laurentiis (21ª). Terza giornata di gare ai Campionati del Mondo di ciclismo su strada in Ruanda e ancora spazio alle prove contro il tempo. Per l'Italia arrivano piazzamenti incoraggianti nelle cronometro juniores, con il miglior risultato di sempre per un azzurro nella rassegna iridata di categoria.

