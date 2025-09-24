Mondiali di ciclismo crono juniores | Capello sesto in Ruanda miglior risultato azzurro di sempre

Nella prova maschile Roberto Capello centra un prestigioso 6° posto, Agostinacchio chiude 9°. Tra le donne buone prove di Pegolo (14ª) e De Laurentiis (21ª). Terza giornata di gare ai Campionati del Mondo di ciclismo su strada in Ruanda e ancora spazio alle prove contro il tempo. Per l’Italia arrivano piazzamenti incoraggianti nelle cronometro juniores, con il miglior risultato di sempre per un azzurro nella rassegna iridata di categoria. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it