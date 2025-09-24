Mondiali di ciclismo 2025 Roglic su Pogacar | Resta il nostro capitano

Roma, 24 settembre 2025 - La prova piuttosto deludente nella cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025 ha aperto un dilemma in casa Slovenia: Tadej Pogacar, in vista della prova in linea di domenica, resta il capitano assoluto oppure alle sue spalle potrebbe avanzare la candidatura di un luogotenente del calibro di Primoz Roglic? Il quesito ha provato a risolverlo proprio il classe '89, che ha denotato un grande spirito di squadra. Le dichiarazioni di Roglic. Intercettato dai microfoni di 24ur.com, il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe, che ha nel sesto posto di Imola 2020 il proprio miglior risultato iridato, ha difeso il proprio capitano, pur senza negare il sogno di salire finalmente sul podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

