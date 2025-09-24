Mondiali di canottaggio Italia a caccia di medaglie | due finali domani a Shanghai
Il due senza femminile e il quattro di coppia maschile puntano al podio. Quattro equipaggi azzurri già qualificati per l’ultimo atto, tra cui il “quattro con” pararowing. Quarta giornata di gare ai Mondiali di canottaggio di Shanghai e l’Italia conferma la sua presenza tra i protagonisti. Sono già quattro le barche azzurre qualificate per le finali: oltre al singolo PR1 di Giacomo Perini, al due senza femminile e al quattro di coppia maschile, ci sarà anche il quattro con PR3 mix. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
