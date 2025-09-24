Mondiali di arrampicata Miroslaw da record | oro nello speed a Seoul Colli out agli ottavi
La polacca vince con il tempo di 6.03 e aggiorna il primato mondiale. L’azzurra eliminata per otto centesimi dalla cinese Qin. Domani tocca a Zurloni e Fossali nello speed maschile. Aleksandra Miroslaw continua a riscrivere la storia dello speed climbing. A Seoul, la fuoriclasse polacca ha conquistato il titolo mondiale con un crono straordinario di 6.03, nuovo record del mondo, battendo in finale la cinese Lijuan Deng (6.22). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Un buongiorno #ItaliaTeam con i Mondiali di arrampicata in corso! Gli azzurri si fanno già notare a Seoul, strappando pass per le semi… Come Laura Rogora nel lead! Oggi boulder, domani speed… Tutti a caccia di medaglieeeeeeeeee
