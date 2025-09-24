I Mondiali di ciclismo in Ruanda sono iniziati da qualche giorno con le prove a cronometro, ma tutta l’attenzione è già rivolta alle corse in linea, in particolare alla gara maschile che si terrà domenica. Il grande favorito è senza alcun dubbio Tadej Pogacar, che va a caccia dell’ennesimo successo in questa stagione e soprattutto del bis iridato. Tuttavia, non mancano gli outsider di lusso pronti a dare battaglia e tra questi c’è sicuramente Thomas Pidcock, che arriva sulle strade africana con l’obiettivo di prendersi il Mondiale. Il britannico si presenta in Ruanda con una condizione eccellente, complice una Vuelta a España vissuta da grande protagonista, come dimostra il brillante terzo posto nella classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ciclismo 2025: Thomas Pidcock, più di un semplice outsider. Percorso adatto e l’ottima condizione grazie alla Vuelta…