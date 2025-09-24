Molestie sessuali a scuola disposte nuove indagini su cellulare e computer

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pontedera, 24 settembre 2025 – Una integrazione d’indagine. Da quanto abbiamo appresso la procura, nelle settimane scorse, ha disposto ulteriori approfondimenti sugli apparati informatici sequestrati ( cellulare e computer ) da mettere in relazione – cercando conferme o eventuali contraddizioni – da quanto emerso dagli incidenti probatori sulle ragazze. Il caso è quello del professore che venne arrestato e messo ai domiciliari (misura cautelare poi revocata all’inizio dell’estate) con l’accusa di violenza sessuale e molestie nei confronti di una studentessa all’epoca dei fatti minorenne, e di condotte inopportune nei confronti di altre due studentesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

molestie sessuali a scuola disposte nuove indagini su cellulare e computer

© Lanazione.it - “Molestie sessuali a scuola”, disposte nuove indagini su cellulare e computer

In questa notizia si parla di: molestie - sessuali

L’addio a Fratelli d’Italia di Elisabetta Fedegari dopo le molestie sessuali: “Da un partito che difende certi valori mi sarei aspettata altro”

Sci, ex slalomista Chenal accusato di molestie sessuali da 7 donne

Molestie sessuali, donne abbandonano le piscine pubbliche in Germania

Molestie sessuali a scuola”, disposte nuove indagini su cellulare e computer; Cassazione conferma condanne per maltrattamenti a due insegnanti di Solofra; Il Papa sugli abusi sessuali nella Chiesa, la lettera alla giornalista che scoprì gli scandali in Perù.

molestie sessuali scuola disposte“Molestie sessuali a scuola”, disposte nuove indagini su cellulare e computer -  La difesa del docente ora attende le determinazioni della procura di Pisa ... Secondo lanazione.it

molestie sessuali scuola disposteA Formia professore accusato di abusi sessuali su studentesse minorenni, sospeso in via precauzionale - Indagini in corso su gli abusi sessuali commessi da un professore su due studentesse di una scuola di Formia: l'insegnante è stato sospeso ... Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Molestie Sessuali Scuola Disposte