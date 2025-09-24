Molestie sessuali a scuola disposte nuove indagini su cellulare e computer
Pontedera, 24 settembre 2025 – Una integrazione d’indagine. Da quanto abbiamo appresso la procura, nelle settimane scorse, ha disposto ulteriori approfondimenti sugli apparati informatici sequestrati ( cellulare e computer ) da mettere in relazione – cercando conferme o eventuali contraddizioni – da quanto emerso dagli incidenti probatori sulle ragazze. Il caso è quello del professore che venne arrestato e messo ai domiciliari (misura cautelare poi revocata all’inizio dell’estate) con l’accusa di violenza sessuale e molestie nei confronti di una studentessa all’epoca dei fatti minorenne, e di condotte inopportune nei confronti di altre due studentesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: molestie - sessuali
