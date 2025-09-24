Molestie ad una fedele in un momento di particolare fragilità | sacerdote rinviato a giudizio dal GUP del Tribunale di Cassino

Un sacerdote residente nel territorio del Cassinate è stato rinviato a giudizio con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di una donna. La decisione è stata presa dal GUP del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Carmen Fusco al termine dell'udienza preliminare. La denuncia della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti risalgono a qualche anno fa. La donna, attraversando un periodo difficile sul piano familiare, si era rivolta al sacerdote — su consiglio di un'amica — per ricevere conforto spirituale.

In questa notizia si parla di: molestie - fedele

