Molesta le ragazzine in strada e le filma caccia al molestatore a Roma | Ha barba lunga fisico da sportivo tatuaggi e carnagione chiara

Paura e allarme nel quartiere di Ponte di Nona, alla periferia est di Roma, per la presenza di un molestatore seriale che da mesi prende di mira ragazzine minorenni. Sono almeno cinque le vittime accertate, tutte di età compresa tra i 13 e i 17 anni, m a si teme che il numero possa essere più alto. L’uomo, non ancora identificato, agisce sempre con lo stesso, terribile modus operandi: avvicina le giovani in strada, le molesta e le palpeggia, filmando l’intera aggressione con il suo smartphone. La serie di aggressioni da giugno a settembre. Secondo quanto ricostruito, la scia di violenze è iniziata a giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Molesta le ragazzine in strada e le filma, caccia al molestatore a Roma: “Ha barba lunga, fisico da sportivo, tatuaggi e carnagione chiara”

Paura per quell'uomo che pedina e molesta le ragazzine: intensificati i controlli

