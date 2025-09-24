Modifiche ai treni per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Pescara Porta Nuova e Francavilla al Mare

Ilpescara.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Previste modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Pescara Porta Nuova e Francavilla al Mare.Gli interventi sono in programma nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre.I treni subiscono alcune variazioni.Modifiche treni della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

