Modesto Confintesa Corleone-Itacaaps | Insediato il nuovo comitato provinciale Inps Palermo
Ieri (23 settembre) si è insediato il Comitato Provinciale Inps con sede in via Laurana. Nella seduta di ieri è stato eletto presidente del comitato Francesco Parisi, esponente della Cisl; la carica di vicepresidente è stata assunta dall’avvocato Maria Colosimo, in rappresentanza di Sicindustria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
