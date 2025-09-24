modeselektor con il dj kicks tour ai magazzini generali venerdì 3 ottobre

Magazzini Generali presenta Modeselektor, uno dei duo più innovativi e importanti della musica elettronica internazionale, venerdì 3 ottobre salirà sul palco dello storico locale milanese con il loro “DJ Kicks Tour”. Modeselektor, allias Gernot Bronsert e Sebastian Szary, è uno dei gruppi più. 🔗 Leggi su Milanotoday.it